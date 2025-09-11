В Тбилисском городском суде допросили главу Центра по правам человека

11.09.2025 14:58





В Тбилисском городском суде завершился допрос главы Центра по правам человека в присутствии магистратского судьи. Как сообщил Алеко Цкитишвили после заседания, в беседе с журналистами, прокуратура задавала вопросы, касающиеся денежных переводов, а также поинтересовалась, почему Центр оплачивал штрафы активистов.



«Я ожидал, что вопросы будут касаться деятельности Центра прав человека в Тбилиси, однако оказалось, что их интересует и деятельность самого Центра. Такое ожидание у меня возникло потому, что, как известно, 29 апреля провели обыск у меня дома, в том числе личный обыск, и я был в какой-то степени подготовлен к вопросам о проектах Центра прав человека. Эти вопросы не новы – их распространяют пропагандисты режима Иванишвили, как в СМИ, так и в публичных выступлениях: «как перечисляют средства», «почему платили штрафы», в основном я отвечал на подобные вопросы. Никаких новых вопросов не было.



Самым забавным было то, что, оказывается, когда гражданин перечислял деньги для оплаты штрафа и в назначении написал «Победим художественно», мне пришлось объяснять, что в этих словах нет ничего криминального. Это, между прочим, слова Маро Макашвили, и так же, как тогда велась борьба против российской оккупации, сейчас продолжается борьба против российского режима, и мы действительно победим художественно.



Конечно, это расследование полностью служит выполнению указаний российского режима, это процесс, написанный по российскому сценарию. Все его части и само следствие, и каждый вызов в суд, и попытка ликвидировать неправительственные организации, направлены на это. Мы уже видим, что закрывают и оппозиционные политические партии. Всё происходит по белорусскому и российскому сценарию. Мы должны ожидать от этого режима и его прислужников всего», — заявил Алеко Цкитишвили.



Напомним, 27 августа прокуратура распространила информацию о том, что Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на банковские счета нескольких неправительственных организаций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





