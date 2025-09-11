Представительство ЕС в Грузии - ЕС выражает полную поддержку Петеру Фишеру

11.09.2025 16:04





В представительстве Европейского союза в Грузии заявили, что Европейское объединение выражает полную поддержку послу Германии в Грузии Петеру Фишеру. Об этом миссия сообщила в социальной сети X.



«Мы выражаем солидарность с послом Германии. Как отметил Верховный представитель ЕС, Европейский союз отвергает и осуждает дезинформацию и необоснованные обвинения в адрес роли и деятельности ЕС и его государств-членов в Грузии», — говорится в заявлении.



Также миссия ЕС поделилась публикацией Петера Фишера, где Министерство иностранных дел Германии выражает дипломату поддержку.



«Министерство иностранных дел Германии категорически отвергает и осуждает необоснованные обвинения господина Папуашвили. Мы обеспокоены тем, что распространение дезинформации и разделяющих общество нарративов активно подрывает грузино-германские отношения. Мы категорически осуждаем агрессивную риторику представителей «Грузинской мечты» в адрес посла Германии. Посол Германии в Тбилиси представляет позицию федерального правительства. Германия вновь призывает власти Грузии прекратить распространение ложных нарративов в адрес политики и позиций ЕС и Германии и изменить текущий политический курс», — говорится в заявлении МИД.



Для справки: председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее написал в соцсети, что, когда посол Германии публиковал своё заявление, те самые люди, которым он выразил поддержку, нападали на избирательный штаб «Грузинской мечты» в Тбилиси с фашистскими лозунгами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





