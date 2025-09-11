Тина Бокучава: Задержание Левана Хабеишвили лишь доказательство слабости режима

11.09.2025 17:24





Задержание председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили - лишь доказательство слабости режима, - об этом в Facebook написала председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



«Я не в Тбилиси. Скоро буду. Мы идём к зданию СГБ. Задержание председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили - лишь доказательство слабости режима. Рус-коцы на грани разрушения! Остановиться сейчас - преступление! Мы будем бороться до конца!», - пишет Бокучава.





