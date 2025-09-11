Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Тина Бокучава: Задержание Левана Хабеишвили лишь доказательство слабости режима


11.09.2025   17:24


Задержание председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили - лишь доказательство слабости режима, - об этом в Facebook написала председатель «Национального движения» Тина Бокучава.

«Я не в Тбилиси. Скоро буду. Мы идём к зданию СГБ. Задержание председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили - лишь доказательство слабости режима. Рус-коцы на грани разрушения! Остановиться сейчас - преступление! Мы будем бороться до конца!», - пишет Бокучава.


