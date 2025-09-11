Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Паата Бурчуладзе: Они доведут дело до того, что происходящее в Непале повторится и здесь


11.09.2025   17:42


«Они доведут дело до того, не дай Бог, что происходящее в Непале повторится и здесь. Этого нужно избежать, иначе может именно так и произойти», — заявил лидер движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе.

По его словам, власти поступят очень мудро, «если уже сегодня освободят Левана Хабеишвили и Муртаза Зоделава».

«Они понимают, что под ногами у них нет почвы, и что вся Грузия против них, и поэтому перешли к репрессиям. Но это поколение всё равно не удастся остановить. Они поступят мудро, если уже сегодня освободят и Левана, и Муртаза Зоделава. Подготовка к акции 4 октября продолжается. Конечно, отсутствие Левана отразится на процессе, потому что Леван очень активный человек, его будет не хватать. С другой стороны, это пример для людей — этих людей нельзя оставлять ни на минуту. 4 октября всё было хорошо подготовлено, мы хотели провести всё спокойно, мирно, без столкновений, но теперь уже не знаю, что произойдёт. Они доведут дело до того, не дай Бог, что происходящее в Непале повторится и здесь, повторится и здесь, поэтому нужно этого избежать, иначе может и так случиться», — заявил Паата Бурчуладзе.


