Леван Саникидзе: 4 октября вертикаль Иванишвили может рухнуть, за это Хабеишвили и был арестован


11.09.2025   20:21


«4 октября вертикаль Иванишвили может рухнуть, именно поэтому арестовали Хабеишвили и предъявили ему позорное обвинение — пути к отступлению разрушены», — заявил член «Единого национального движения» Леван Саникидзе.

По его словам, 4 октября приговор вынесет грузинский народ.

«Леван Хабеишвили был задержан вместе с Муртазом Зоделава, потому что эти люди были самыми активными в подготовке мирной и одной из самых важных в истории страны акции 4 октября. 4 октября возможна смена власти. 4 октября вертикаль Иванишвили может рухнуть. Именно поэтому их арестовали и предъявили позорное обвинение. Позорное, абсолютно немыслимое — это маразм, в котором мы находимся. Путей к отступлению больше нет, они разрушены. 4 октября нужно, чтобы нас было сотни тысяч, и тогда грузинский народ вынесет приговор», — отметил Саникидзе.

На вопрос о задержании бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе Саникидзе ответил, что это было сделано «с целью запугивания бывших соратников »Грузинской мечты»».

«Не знаю, что станет с Джуаншером Бурчуладзе. Честно говоря, мне это неинтересно. Однако, скорее всего, это было сделано для запугивания их бывших соратников», — отметил Саникидзе.


