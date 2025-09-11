ЕНД призывает общество продолжать мирную борьбу за достижение общих национальных целей

11.09.2025 22:04





«Единое национальное движение» распространило заявление в связи с задержанием Левана Хабеишвили.



Как отмечается в заявлении партии, «задержание Хабеишвили произошло с грубым нарушением законодательства Грузии, ему не была предоставлена возможность воспользоваться конституционным правом на защиту адвоката».



«Сегодня предательская банда российских преступников незаконно задержала лидера «Единого национального движения», председателя политсовета Левана Хабеишвили по абсурдному обвинению.



Это действие режима продиктовано страхом перед возмездием со стороны грузинского народа за предательскую русскую политику, проводимую в Грузии последние 13 лет.



Цель режима очевидна – они хотят посеять страх в обществе и развязать новую волну репрессий. Их задача — заставить «Единое национальное движение», возглавляемое личным узником Путина и политическим заключённым режима Михаилом Саакашвили, а также всё грузинское патриотическое общество отказаться от мирной и бескомпромиссной борьбы против этого предательского режима, цель которой — освободить Грузию от управления российской пятой колонны и вновь поставить страну на путь вступления в НАТО и Евросоюз, на путь мирного объединения Грузии.



Страх режима особенно усилился из-за принципиального неприятия грузинским народом российской спецоперации 4 октября, на чём Леван Хабеишвили постоянно делал акцент, призывая граждан вместо участия в пунктах российской спецоперации собираться в Тбилиси, на проспекте Руставели, и вместе бороться за освобождение Грузии.



«Единое национальное движение» призывает общество, несмотря на репрессии отчаявшегося режима, продолжить мирную борьбу за достижение общенациональных целей!», — говорится в заявлении партии.





