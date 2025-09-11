«Перформансы не наказумы, наказываются преступления» - СГБ отказалось задерживать других членов ЕНД

«Перформансы не наказумы, наказываются преступления» — так отреагировал государственный телеканал «Имеди» на заявление Ани Цитлидзе, члена ЕНД в Службе государственной безопасности Иванишвили. После ареста Левана Хабеишвили Цитлидзе написала, что предлагает 400 000 долларов сотруднику правоохранительных органов, который не причинит вреда своим гражданам.



Напомним, что Служба государственной безопасности арестовала Левана Хабеишвили 11 сентября и начала в отношении него расследование по статье 339 части 2 Уголовного кодекса, которая предусматривает предложение денег должностному лицу за совершение противоправного деяния. По данным СБУ, «Леван Хабеишвили распространял в общественных местах, на телевидении и в социальных сетях призывы дать взятку сотрудникам правоохранительных органов в случае отказа сотрудников Службы государственной безопасности исполнять свои обязанности во время антиправительственных протестов, а также в случае неиспользования ими разрешенных законом спецсредств».



«Нет, мы ее не арестуем. Чтобы избежать ответственности за обвиняемого Хабеишвили, многие сейчас могут повторить подобное. Мы точно знаем, что перформансы не наказуемы, наказываются преступления», — сообщили «Имеди» в СБУ.



После заявления Ани Цитлидзе председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава провела брифинг и заявила, что дала сотрудникам ГДД такое же обещание, как и Леван Хабеишвили.



«От имени «Единого национального движения» лично я, Тина Бокучава, повторяю, что после падения российского режима Иванишвили, политической силы, которая в семь раз увеличила пенсии, вчетверо увеличила бюджет Грузии и принесла Грузии множество других благ, да, она продолжает обещать всем сотрудникам Службы государственной безопасности и всем представителям правоохранительных органов, что да, вы получите вознаграждение в 200 000 долларов», — заявила Бокучава.





