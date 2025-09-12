Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол Грузии в США встретилась с сенатором Стивом Дейном


12.09.2025   10:37


Посол Грузии в США Тамар Талиашвили встретилась с сенатором Стивом Дейном. Об этом Талиашвили написала в соцсети.

«Мне было очень приятно встретиться с сенатором США Стивом Дейном, настоящим патриотом. Мы обсудили открытие новой главы в отношениях между США и Грузией, укрепление существующих связей, а также важность мира и процветания в нашем регионе», — написала Талиашвили.


