Посол Грузии в США встретилась с сенатором Стивом Дейном
12.09.2025 10:37
Посол Грузии в США Тамар Талиашвили встретилась с сенатором Стивом Дейном. Об этом Талиашвили написала в соцсети.
«Мне было очень приятно встретиться с сенатором США Стивом Дейном, настоящим патриотом. Мы обсудили открытие новой главы в отношениях между США и Грузией, укрепление существующих связей, а также важность мира и процветания в нашем регионе», — написала Талиашвили.
