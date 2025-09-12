Посол Грузии в США встретилась с сенатором Стивом Дейном

12.09.2025 10:37





Посол Грузии в США Тамар Талиашвили встретилась с сенатором Стивом Дейном. Об этом Талиашвили написала в соцсети.



«Мне было очень приятно встретиться с сенатором США Стивом Дейном, настоящим патриотом. Мы обсудили открытие новой главы в отношениях между США и Грузией, укрепление существующих связей, а также важность мира и процветания в нашем регионе», — написала Талиашвили.







