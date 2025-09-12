Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе переведен в клинику «Хельсикор» - обвинение пока не предъявлено


12.09.2025   11:56


Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе переведен в клинику «Хельсикор».

По заявлению СГБ Грузии, во время задержания Бурчуладзе заявил сотрудникам правоохранительных органов, что в результате падения с квадроцикла он получил легкое сотрясение мозга, ему прописан постельный режим и потребовал перевести его в клинику.

В самой клинике воздержались от комментариев по состоянию здоровья бывшего министра.

Вероятно, официально обвинение Джуаншеру Бурчуладзе будет предъявлено в клинике, где он находится.

Напомним, что бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе был задержан вчера. По пояснению Службы государственной безопасности Грузии, экс-министр был задержан по факту злоупотребления служебным положением и легализации незаконных доходов, с сопутствующим получением доходов в особо крупном размере.

В случае доказательства вины, ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.


