Экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе переведен в клинику «Хельсикор» - обвинение пока не предъявлено

12.09.2025 11:56





Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе переведен в клинику «Хельсикор».



По заявлению СГБ Грузии, во время задержания Бурчуладзе заявил сотрудникам правоохранительных органов, что в результате падения с квадроцикла он получил легкое сотрясение мозга, ему прописан постельный режим и потребовал перевести его в клинику.



В самой клинике воздержались от комментариев по состоянию здоровья бывшего министра.



Вероятно, официально обвинение Джуаншеру Бурчуладзе будет предъявлено в клинике, где он находится.



Напомним, что бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе был задержан вчера. По пояснению Службы государственной безопасности Грузии, экс-министр был задержан по факту злоупотребления служебным положением и легализации незаконных доходов, с сопутствующим получением доходов в особо крупном размере.



В случае доказательства вины, ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





