Саакашвили: Иванишвили решил добиться снятия санкций максимальными арестами и торговлей с Западом


12.09.2025   12:56


Иванишвили решил добиться снятия санкций максимальными арестами и торговлей с Западом – Для диктатора политзаключенные – это торговая валюта – Чем к большему сроку они приговорены, чем дольше они сидят, тем больше растет их цена, - об этом в социальной сети пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Саакашвили также отметил, что сегодня к его тюремному сроку будет добавлено еще несколько лет.

«Сегодня мне еще добавят несколько лет. Указанный приговор они должны были вынести еще в августе, но отложили.

Почему сейчас и почему вчера арестовали «Хабе» (прим. председатель политсовета «Единого национального движения»), не чуть раньше или позже?

Дело в том, что Иванишвили его лоббисты посоветовали пригласить на выборы миссию наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и выпустить из тюрьмы лидеров «Лело» с целью добиться послабления санкций, однако ОБСЕ отказалась от участия в этой игре.

Параллельно они написали Трампу, но Вашингтон даже не обратил на это внимания. Сейчас Иванишвили решил добиться снятия санкций максимальными арестами и торговлей с Западом, как того вчера добился Лукашенко после освобождения политзаключенных, снятием части американских санкций.

Дело в том, что для диктатора политзаключенные – это торговая валюта, чем к большему сроку они приговорены, чем дольше они сидят, тем больше растет их цена.

Грузинский народ не должен допустить подобной торговли. В противном случае, указанная сделка будет заключена за счет свободы Грузии!

Мы должны положить им конец очень скоро!» – заявил Саакашвили.


