Каладзе назвал посла Германии «обычным радикалом»

12.09.2025 13:40





Мы не знаем, может и Фишер втихаря голодал дома, - такой репликой мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на вопрос о том, «как он оценивает молчание посла Германии на заявление оппозиционного политика Гедевана Попхадзе сейчас, когда навещал последнего во время акции голодовки у здания парламента Грузии».



Каха Каладзе назвал полномочного посла Германии в Грузии радикалом другого государства, а также заявил, что тот поощряет насилие.



«Какого заявления вы ждете от посла Германии? – Он – обычный радикал, просто, гражданин другого государства. Он поощряет то зло, ненависть, которые пробуждают внешние силы, является одним из представителей этой группировки, этого экстремизма. Своими действиями, своими заявлениями этот человек вышел за все красные линии, за все дипломатические рамки. Разумеется, подобные действия, подобные заявления вредят, в первую очередь, ему самому. Обычные двойные стандарты!



Он напрямую вмешивается во внутренние политические дела, делает заявления, основанные на лжи, неправде, в его заявлениях и действиях нет никакой истины, никакой правды. Законом прописано, как должен действовать дипломат, он не умещается ни в какие законы, находится за всеми рамками. Вспомнить хотя бы предвыборный период, во время выборов, когда проходила предвыборная кампания. Как он вел себя своими заявлениями, своими действиями. Это непостижимо – ни в одной развитой стране не простят подобные действия со стороны посла,» – заявил Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





