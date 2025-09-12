Мэр Тбилиси вручил свидетельства о праве собственности ещё 27 семьям

12.09.2025 14:50





Жилые помещения были легализованы за символическую цену в один лари ещё 27 семьям.



Мэр столицы Каха Каладзе совместно с главой Агентства по управлению имуществом Георгием Кобиашвили вручил свидетельства о праве собственности гражданам, проживающим в Сабуртало, Глдани, Надзаладеви, Самгори, Крцаниси, Чугурети и Исани.



«Поздравляю этих людей. Я рад за них. Они долго ждали этого решения. Сегодня мы уже вручили свидетельства о праве собственности. Эта программа успешно работает. Те, кто столкнулся с такой же проблемой, обращайтесь в районные администрации. В частную собственность передано имущество стоимостью в сотни миллионов лари, которое находилось на государственном балансе. Эта программа будет продолжена, эта проблема не будет решена», — сказал Каха Каладзе.



По данным мэрии Тбилиси, в рамках этой программы более 3300 семей получили жилые помещения. Это семьи, которые долгое время проживали в жилых помещениях, которые до сих пор не могли узаконить. В столичную мэрию поступили сотни заявлений от желающих узаконить свои помещения, которые рассматриваются и удовлетворяются поэтапно.





