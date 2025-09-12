Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол Франции принял участие в мероприятии, посвященном 20-летию TAV/Aéroports de Paris


12.09.2025   16:44


Посол Франции в Грузии Оливье Курто принял участие в мероприятии, посвященном 20-летию TAV/Aéroports de Paris. Об этом сообщило посольство Франции в Грузии.

Как отмечает посольство, компания обеспечивает работой более 1800 человек в Тбилиси и Батуми и с 2005 года вносит вклад в экономическое развитие Грузии и обеспечение долгосрочных и устойчивых отношений с Францией и Европой.

«Ежегодно международным аэропортом Тбилиси пользуются более пяти миллионов пассажиров, а к 2031 году он сможет обслуживать до десяти миллионов. Этот успех — наглядный пример нашей долгосрочной приверженности цели сближения Грузии с Европой», — говорится в заявлении посольства Франции.


