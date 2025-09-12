Член ЕНД: если у кого-то есть записи подтверждающие преступные действия «Мечты», передайте их нам

12.09.2025 16:58





Один из лидеров «Национального движения» Ираклий Надирадзе призывает бывших высокопоставленных чиновников передать оппозиции, для обнародования записи и документы подтверждающие преступные действия «Грузинской мечты», в случае наличия таковых.



«Факт в том, что до сих пор дела политических и узников совести шились хотя бы «белой ниткой», а теперь эти дела вообще не шьются. Яркое подтверждение тому – адвокатам до сих пор не передали ни одного материала дела (о задержании лидеров ЕНД). Это еще раз показывает абсурдность этого дела. Человека задержали по обвинению в коррупции, человека, который всю свою жизнь боролся и борется с коррупцией.



Что касается сюрпризов – сюрпризы ждут «Грузинскую мечту» 4 октября, и мы все вместе будем ждать этого. Никто не боится этих людей, это было однозначно политическое задержание. Не нужно быть юристом, чтобы понять, что это дело с самого начала до конца выдуманное. Они выставили себя на посмешище. Российский олигарх Иванишвили даже по своим собственным юридическим стандартам показал дно.



Преступление должно быть преступлением для всех. Если Леван Хабеишвили сказал, что предлагает 200 тысяч долларов, и за это его задержали, мы все, члены его команды, политические лидеры, говорим то же самое: мы тоже предлагаем, даже в двойном размере, пусть приходят и задерживают нас!



Я также призываю всех бывших высокопоставленных чиновников — будь то Гомелаури, Лилуашвили или Гарибашвили — если у кого-то из вас есть [а я уверен, что есть у многих] преступные записи, факты, документы «Грузинской мечты», передайте их нам — мы обнародуем. Это не преступление, это содействие расследованию. Как может раскрытие коррупции быть преступлением?.



Даже если задержат всех нас, эта акция все равно состоится, сотни тысяч людей выйдут на улицы, и 4 октября Бидзина Иванишвили и его российский режим обязательно закончат свое существование», — заявил Ираклий Надирадзе.





