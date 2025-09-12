Импичмент председателя сакребуло Гори не состоялся

Давид Размадзе остается на должности председателя сакребуло Гори, его импичмент провалился. 12 сентября на заседании горийского городского собрания рассматривался соответствующий вопрос. За прекращение полномочий Давида Размадзе проголосовали лишь 10 из 36 членов сакребуло. В голосовании не участвовали представители «Грузинской мечты» и независимые депутаты. Спикер заседания, заместитель председателя сакребуло Марлен Надирадзе, заявил:



«В избирательной урне было 11 бюллетеней, один бюллетень оказался недействительным, соответственно, количество действительных бюллетеней составило 10… Таким образом, решение о снятии председателя собрания не было принято, и согласно регламенту собрания данный вопрос не может рассматриваться в течение следующих трёх месяцев».



Вопрос об импичменте Давида Размадзе был поднят после его интервью газете The New York Times. Как говорится в статье журналиста Скотта Андерсона, председатель горийского сакребуло заявлял, что ни Путин, ни Кремль не виноваты в войне в Южной Осетии, «виноват во всём Миша, или он намеренно создал эту ситуацию. Это лишь одна из множества проблем, которые он создал».



На состоявшемся 12 сентября заседании городского собрания Гори Размадзе вновь заявил, что «журналист неверно перефразировал его интервью»:



«Я абсолютно не считаю себя виновным, я всегда уважал грузинскую армию и продолжаю это делать. Конечно, когда я упомянул «хулиганов Миши», я имел в виду именно хулиганов Миши, а не армию».



Импичмент председателя городского собрания Гори инициировали 12 депутатов от оппозиционных партий «Единство - Национальное движение» и «Гахария - За Грузию».



Ранее стало известно, что Давид Размадзе покинет горийское городское собрание после выборов 4 октября, так как партия «Грузинская мечта» не включила его в свой список.





