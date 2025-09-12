|
|
|
Народный защитник Грузии навестил женщин-заключенных
12.09.2025 17:42
12 сентября Народный защитник Грузии Леван Иоселиани находился в пенитенциарном учреждении N5, где навестил женщин-обвиняемых/осужденных.
По информации аппарата омбудсмена, женщины-заключенные ознакомили Левана Иоселиани с условиями размещения и положением по защите прав человека. Народный защитник также встретился с представителями администрации учреждения и осмотрел инфраструктуру тюрьмы.
В аппарате также сообщают, что Леван Иоселиани навестил Мзию Амаглобели и Нино Даташвили.
»Нино Даташвили была осведомлена о том, что 10 сентября сего года Народный защитник Грузии обратился к министру юстиции с рекомендацией по конкретной проблеме состояния её здоровья. Аппарат защитника и в будущем продолжит осуществлять активный контроль по защите её прав», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна