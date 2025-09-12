|
|
|
Сенаторы США представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12.09.2025 18:10
Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект о признании России и Беларуси государством-спонсором терроризма из-за похищенных украинских детей. Об этом сообщило издание Axios, пишет "Европейская правда".
Сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар и Кэти Брит в четверг представили новый законопроект, который должен усилить давление на Россию. Документ предусматривает признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тысяч детей, которые, по словам Украины, были похищены во время войны.
Сейчас в США к государствам-спонсорам терроризма отнесены только Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. "В этот список трудно попасть. Но позвольте сказать: Россия заслужила право быть в нем", – заявил Грэм.
"Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить это и проголосовать, и мы хотим начать процесс уже сейчас", – добавил он.
Грэм продолжает работать над тем, чтобы заручиться поддержкой Белого дома для своего отдельного двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который уже имеет более 80 соавторов.
"Мы попытаемся открыть еще один фронт против России Путина", – сказал Грэм в четверг о новом документе.
"Россияне вторглись в Украину и похитили, по нашим данным, 19 546 украинских детей, оторвав их от семей в Украине", – отметил он.
"Какой правильный ответ? Сделать что-то с этим. Подняться как мир и сделать так, чтобы это стало абсолютно неприемлемым", – заявил сенатор.
Украинская сторона еще с 2022 года ставит перед Вашингтоном вопрос о признании России государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем.
Администрация предыдущего президента
Байдена отвергла эти требования, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала Россию государством-спонсором террористической группы Вагнера в 2023 году.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна