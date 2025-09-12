Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Народный защитник Грузии навестил женщин-заключенных, в том числе Мзию Амаглобели и Нино Даташвили


12.09.2025   19:01


12 сентября Народный защитник Грузии Леван Иоселиани находился в пенитенциарном учреждении N5, где навестил женщин-обвиняемых/осужденных.

По информации аппарата омбудсмена, женщины-заключенные ознакомили Левана Иоселиани с условиями размещения и положением по защите прав человека. Народный защитник также встретился с представителями администрации учреждения и осмотрел инфраструктуру тюрьмы.

В аппарате также сообщают, что Леван Иоселиани навестил Мзию Амаглобели и Нино Даташвили.

»Нино Даташвили была осведомлена о том, что 10 сентября сего года Народный защитник Грузии обратился к министру юстиции с рекомендацией по конкретной проблеме состояния её здоровья. Аппарат защитника и в будущем продолжит осуществлять активный контроль по защите её прав», - говорится в информации.


