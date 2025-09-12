Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Меги Диасамидзе была освобождена из зала суда


12.09.2025   19:02


В качестве меры пресечения в отношении Меги Диасамидзе, задержанной по факту повреждения предвыборного баннера кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе, избрана уплата залога в размере 2 000 лари без заключения под стражу. Соответственно, Диасамидзе была освобождена из зала суда.

Следует отметить, что прокуратура требовала, чтобы освобождение обвиняемой было осуществлено только после уплаты обвиняемой указанного залога.

Что касается обстоятельств, по словам прокурора Нино Жвания, обвиняемая Меги Диасамидзе сделала на 2 баннерах надпись черной краской, чем повредила их. По ее же информации, стоимость каждого баннера составляет 190 лари.


