Кобахидзе: Мы будем и эффективными, и жесткими по всем направлениям.

Если в прошлом с точки зрения коррупции были перегибы, на это необходимо реагировать для того, чтобы получить эффект превенции - Соответственно, мы будем максимально эффективными и жесткими! – так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал задержание бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.



Как заявил в данном контексте Ираклий Кобахидзе, «если не будет примеров, можно поддаться на искушение ».



«Мы активно работаем по всем направлениям. Для нас главное – максимально улучшить эффективность расходов на текущие проекты, обеспечение эффективности расходов в системе управления. Вместе с этим, мы интересуемся и тем, что происходило в прошлом. Если в прошлом с точки зрения коррупции были нарушения, на это необходимо реагировать, в первую очередь, для того, чтобы получить эффект превенции. Если не будет примеров, можно поддаться на искушение. Разумеется, коррупция очень вредоносна для нашей страны. Она вредоносна для любого государства, и мы должны сделать всё для максимального пресечения коррупции.



Мы будем и эффективными, и жесткими по всем направлениям. Это единственный и безусловный путь для того, чтобы коррупция в нашей стране была пресечена», - заявил грузинский премьер.





