Дональд Трамп заявил, что у него заканчивается терпение в отношении Владимира Путина

12.09.2025 19:04





Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его терпение в отношении своего российского коллеги Владимира Путиным на исходе.



Дональд Трамп заявил об этом в эфире Fox News.



Дональд Трамп отметил, что его терпение очень быстро иссякает.



Президент США в очередной раз заявил, что для танго нужны двое.



«Удивительно, что когда Путин хотел это сделать, Зеленский не захотел. Когда Зеленский хотел, Путин не захотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин под вопросом, но нам придётся действовать очень, очень решительно», — заявил Дональд Трамп.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





