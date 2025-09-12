Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Дональд Трамп заявил, что у него заканчивается терпение в отношении Владимира Путина


12.09.2025   19:04


Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его терпение в отношении своего российского коллеги Владимира Путиным на исходе.

Дональд Трамп заявил об этом в эфире Fox News.

Дональд Трамп отметил, что его терпение очень быстро иссякает.

Президент США в очередной раз заявил, что для танго нужны двое.

«Удивительно, что когда Путин хотел это сделать, Зеленский не захотел. Когда Зеленский хотел, Путин не захотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин под вопросом, но нам придётся действовать очень, очень решительно», — заявил Дональд Трамп.


