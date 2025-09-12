|
Дональд Трамп заявил, что у него заканчивается терпение в отношении Владимира Путина
12.09.2025 19:04
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его терпение в отношении своего российского коллеги Владимира Путиным на исходе.
Дональд Трамп заявил об этом в эфире Fox News.
Дональд Трамп отметил, что его терпение очень быстро иссякает.
Президент США в очередной раз заявил, что для танго нужны двое.
«Удивительно, что когда Путин хотел это сделать, Зеленский не захотел. Когда Зеленский хотел, Путин не захотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин под вопросом, но нам придётся действовать очень, очень решительно», — заявил Дональд Трамп.
