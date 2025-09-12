Кобахидзе допустил подготовку госперевора в Грузии при участии СБУ

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что ввоз взрывчатки в страну украинскими спецслужбами является частью подготовки госпереворота.



«Что касается возможной связи с теми внутриполитическими событиями, которые разворачиваются в стране, в том числе с анонсированным «свержением», вы видите, что оппозиция абсолютно в отчаянии, она ослаблена, и это главная причина. В такие моменты возможна любая провокация», – заявил Кобахидзе.



Он подчеркнул, что данный вопрос требует особого внимания, и выразил уверенность в том, что дело доведут до конца.



«Любой такой факт должен быть полностью расследован, и мы должны установить, кому понадобилось привносить в нашу страну беспорядки», – сказал премьер.



11 сентября Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании двух граждан Украины за ввоз в страну 2,4 кг гексогена. По версии ведомства, СБУ переправляла взрывчатку в Тбилиси, хотя один из задержанных и утверждает, что груз везли в Россию для повторения операции «Паутина». Грузинская сторона указала на возможную связь этих событий с местными выборами 4 октября. Часть оппозиции бойкотирует голосование и в этот день планирует провести масштабный митинг в Тбилиси.





