Саакашвили: Я хотел бы призвать всех учиться на примере Непала

«Хочу призвать всех: давайте учиться на примере того же Непала и массово распространять фотографии дворцов коррумпированных чиновников режима — это будет очень важное разоблачение», — пишет в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



«В 2021 году я оставил очень комфортную жизнь в Украине, где меня очень ценили.



Ради жизни я приехал, потому что считал аморальным призывать к борьбе из-за границы, тогда как эта борьба становилась всё более рискованной.



Я решил поставить свою шкуру на кон, так же как сейчас свою шкуру поставил Хабеишвили.



Тогда меня били на асфальте, травили, постоянно назначают новые «наказания».



Хочу призвать всех: давайте учиться на примере того же Непала (кстати, мой Никуша сейчас живёт в Непале) и массово распространять фотографии дворцов коррумпированных чиновников режима. Изучим соцсети их семей и любовниц, где они постоянно демонстрируют свои дорогие аксессуары, хвастаются своими роскошными зарубежными поездками. Обнажим перед нашим обездоленным населением роскошь и наглость прихвостней Иванишвили. Это будет очень важное разоблачение.



Вместе нужно крепко встать и мы победим!», — пишет Михаил Саакашвили.





