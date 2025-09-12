США предложили странам G7 начать конфискацию замороженных резервов Путина

12.09.2025 20:35





Администрация Дональда Трампа предлагает странам G7 приступить к прямой конфискации золотовалютных резервов России, которые были заморожены в результате санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложений США для «большой семерки» и европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров.



По словам источников агентства, свою идею американцы уже высказали чиновникам Европы, где находится примерно две трети из замороженных суверенных активов РФ. Сейчас Евросоюз использует лишь прибыль от инвестирования этих средств для финансирования помощи Украине.



США предлагают начать постепенную конфискацию основной суммы, утверждают собеседники Bloomberg. По их словам, Вашингтон также предлагает странам G7 разработать юридическую основу для изъятия российских активов, а затем начать их использовать для оплаты расходов на военную поддержку Киева.



Чтобы усадить Владимира Путина за стол переговоров, Трамп также предлагает ввести пошлины в размере до 100% в отношении Индии и Китая за покупку российской нефти. Однако он готов это сделать лишь в том случае, если Европа последует примеру США, рассказали источники, знакомые с разговором американского президента и европейских лидеров.



В общей сложности западные страны заморозили около $300 млрд, или примерно половину от международных резервов России. Евросоюз заблокировал около 200 млрд евро, наложив санкции на Минфин, ЦБ РФ и Фонд национального благосостояния в первые же дни войны.



Несмотря на это, российский Центробанк продолжает учитывать эти деньги в составе ЗВР, которые, как утверждает регулятор, составляют $689,4 млрд по состоянию на начало сентября. Реальный размер доступных ему резервов, впрочем, может быть почти вдвое меньше: под блокировку попали все валюты, кроме китайских юаней на сумму около $100 млрд. Кроме того, ЦБ располагает золотым запасом размером более 2 тысяч тонн, который на начало октября оценивался в $254,9 млрд.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





