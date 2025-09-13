Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экс-генпрокурору предъявлено обвинение в воспрепятствовании расследованию


13.09.2025   13:29


Политику Муртазу Зоделава, задержанному вместе с Леваном Хабеишвили, предъявлено обвинение по факту воспрепятствования расследованию.

Как было заявлено на брифинге в прокуратуре, прокуратура потребует в качестве меры пресечения Зоделава избрать залог.

«Полученными доказательствами установлено, что Муртаз Зоделава незаконно вмешался в деятельность следователя Службы государственной безопасности и, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела, пытался спрятать мобильный телефон Левана Хабеишвили, для изъятия которого было дано постановление суда на обыск.

Соответственно, вместо статьи 353 УК Грузии ему в итоге было предъявлено обвинение по части первой статьи 364 УК Грузии, что в данном случае подразумевает незаконное вмешательство в деятельность следователя в той или иной форме с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года.

Прокуратура просит суд об избрании в отношении Левана Хабеишвили меры пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Муртаза Зоделава – избрать залог. Расследование по делу продолжается», – сообщили в прокуратуре.


