Судебный процесс над лидерами ЕНД проходит в закрытом режиме
13.09.2025 21:02
Судебный процесс председателя политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвили, обвиняемого по факту обещания взятки чиновнику за совершение незаконного деяния и публичного призыва к свержению государственной власти, и оппозиционного политика Муртаза Зоделава, задержанного за воспрепятствование следствию, закрылся.
Судья Пикрия Сиктурашвили вынесла это решение после того, как за заявлением Левана Хабеишвили последовали аплодисменты находящихся в зале.
Решение вызвало недовольство присутствующих и шум. Сотрудники службы судебных приставов потребовали покинуть зал.
Заседание закрылось и для СМИ.
