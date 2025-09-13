Судебный процесс над лидерами ЕНД проходит в закрытом режиме

Судебный процесс председателя политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвили, обвиняемого по факту обещания взятки чиновнику за совершение незаконного деяния и публичного призыва к свержению государственной власти, и оппозиционного политика Муртаза Зоделава, задержанного за воспрепятствование следствию, закрылся.



Судья Пикрия Сиктурашвили вынесла это решение после того, как за заявлением Левана Хабеишвили последовали аплодисменты находящихся в зале.



Решение вызвало недовольство присутствующих и шум. Сотрудники службы судебных приставов потребовали покинуть зал.



