Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Судебный процесс над лидерами ЕНД проходит в закрытом режиме


13.09.2025   21:02


Судебный процесс председателя политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвили, обвиняемого по факту обещания взятки чиновнику за совершение незаконного деяния и публичного призыва к свержению государственной власти, и оппозиционного политика Муртаза Зоделава, задержанного за воспрепятствование следствию, закрылся.

Судья Пикрия Сиктурашвили вынесла это решение после того, как за заявлением Левана Хабеишвили последовали аплодисменты находящихся в зале.

Решение вызвало недовольство присутствующих и шум. Сотрудники службы судебных приставов потребовали покинуть зал.

Заседание закрылось и для СМИ.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна