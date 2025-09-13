|
Суд приговорил бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе к двум месяцам лишения свободы
13.09.2025 21:18
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.
Соответствующее решение недавно вынес судья Тбилисского городского суда.
Сам Джуаншер Бурчуладзе присутствовал на судебном заседании, отметив, что не согласен с предъявленными обвинениями.
Служба государственной безопасности арестовала Джуаншера Бурчуладзе 11 сентября. Прокуратура предъявила ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации (преступлении) доходов, полученных преступным путем.
Мера наказания предусматривает до 12 лет лишения свободы.
