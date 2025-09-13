Суд приговорил бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе к двум месяцам лишения свободы

13.09.2025 21:18





Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.



Соответствующее решение недавно вынес судья Тбилисского городского суда.



Сам Джуаншер Бурчуладзе присутствовал на судебном заседании, отметив, что не согласен с предъявленными обвинениями.



Служба государственной безопасности арестовала Джуаншера Бурчуладзе 11 сентября. Прокуратура предъявила ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации (преступлении) доходов, полученных преступным путем.



Мера наказания предусматривает до 12 лет лишения свободы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





