Суд приговорил бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе к двум месяцам лишения свободы


13.09.2025   21:18


Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.

Соответствующее решение недавно вынес судья Тбилисского городского суда.

Сам Джуаншер Бурчуладзе присутствовал на судебном заседании, отметив, что не согласен с предъявленными обвинениями.

Служба государственной безопасности арестовала Джуаншера Бурчуладзе 11 сентября. Прокуратура предъявила ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации (преступлении) доходов, полученных преступным путем.

Мера наказания предусматривает до 12 лет лишения свободы.


