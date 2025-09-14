Бывший генпрокурор Муртаз Зоделава покинул изолятор

14.09.2025 10:58





Оппозиционный политик Муртаз Зоделава покинул изолятор. Он был освобожден после того, как уплатил залог, назначенный судом.



Как известно, 13 сентября по факту попытки помешать следствию суд определил для Муртаза Зоделава выплату залога в размере 25 000 лари, и он был переведен в Руставское пенитенциарное учреждение №12 .



Политику вменяется незаконное вмешательство в деятельность следователя Службы государственной безопасности Грузии, а также попытка скрыть мобильный телефон председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили с целью помещать всестороннему, полному и объективному расследованию. На изъятие указанного дела судом был выдан ордер на обыск. Зоделава было предъявлено обвинение по статье 364-й, часть Первая Уголовного кодекса Грузии - незаконное вмешательство в деятельность следователя в той или иной форме с целью помещать всестороннему, полному и объективному расследованию.





