|
|
|
Глава Погранполиции встретился с заместителем руководителя основной группы «Существенного пакета НАТО-Грузия»
14.09.2025 12:19
Глава Пограничной полиции Министерства внутренних дел, полковник Давид Тамазашвили встретился с заместителем руководителя основной группы «Существенного пакета НАТО–Грузия», капитаном I ранга Кобаком Меричем. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Согласно информации МВД, на встрече было подчеркнуто значение поддержки и вовлечённости турецкой стороны в процесс реализации мероприятий, предусмотренных в рамках инициативы по морской безопасности «Существенного пакета НАТО–Грузия».
Давид Тамазашвили ознакомил Кобака Мерича с текущими проектами пограничной полиции. На встрече стороны также обсудили и положительно оценили вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Турцией в сфере морской безопасности.
Во встрече приняли участие заместители начальника пограничной полиции – полковник Давид Бицкнашвили и полковник Гиви Гордадзе, начальник управления международных отношений пограничной полиции капитан I ранга Рамаз Папидзе, а также представитель отдела обеспечения «Существенного пакета НАТО–Грузия» (SNGP) департамента евроатлантической интеграции Министерства обороны Грузии, подполковник Георгий Патаркацишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна