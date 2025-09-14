Глава Погранполиции встретился с заместителем руководителя основной группы «Существенного пакета НАТО-Грузия»

14.09.2025 12:19





Глава Пограничной полиции Министерства внутренних дел, полковник Давид Тамазашвили встретился с заместителем руководителя основной группы «Существенного пакета НАТО–Грузия», капитаном I ранга Кобаком Меричем. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



Согласно информации МВД, на встрече было подчеркнуто значение поддержки и вовлечённости турецкой стороны в процесс реализации мероприятий, предусмотренных в рамках инициативы по морской безопасности «Существенного пакета НАТО–Грузия».



Давид Тамазашвили ознакомил Кобака Мерича с текущими проектами пограничной полиции. На встрече стороны также обсудили и положительно оценили вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Турцией в сфере морской безопасности.



Во встрече приняли участие заместители начальника пограничной полиции – полковник Давид Бицкнашвили и полковник Гиви Гордадзе, начальник управления международных отношений пограничной полиции капитан I ранга Рамаз Папидзе, а также представитель отдела обеспечения «Существенного пакета НАТО–Грузия» (SNGP) департамента евроатлантической интеграции Министерства обороны Грузии, подполковник Георгий Патаркацишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





