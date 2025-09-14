Вольский обвиняет посла ЕС и европейскую бюрократию в содействии активности экстремистских группировок

Даже т. н. сторонники оппозиции уверены в том, что разруха, которую предлагает нам замаранное в крови «Нацдвижение» посредством Хабеишвили и других фамилий, это путь, который разрушит грузинские семьи, будущее поколение, принесет в жертву наших детей и сотрет Грузию с политической карты, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



Вольский также прокомментировал акции протеста и отметил, что « здесь одержимые люди, сектанты, но есть и люди, у которых сформировались ошибочные, основанные на нереальности взгляды».



«Хотя бы тот факт, что изменен внешний курс или то, что выборы сфальсифицированы – абсолютно безосновательны, и спекуляцию видят все. Грузинское общество оценивает события, происходящие в мире, так как обладает соответствующим интеллектом. Этим интеллектом не обладают те люди, которые призывают нашу молодежь к революции», - заявил Вольский.



Кроме того, первый вице-спикер парламента ответил на вопрос о том, «как он оценивает встречу посла Евросоюза в Грузии с активистами оппозиции в регионе Гурия?».



По его словам, "Герчинский получил конкретное задание от европейской бюрократии, каким либо образом содействовать активности экстремистских группировок, чтобы не погас тот огонь, который совсем недавно был зажжен на Руставели".



«Этот факт доказывает то, что он встречается с людьми, напрямую вовлеченными в экстремистскую деятельность. Взять хотя бы финансово-политическую поддержку тем группам, которые представляют применение «коктейлей Молотова» как героизм. Хотелось бы исключить, что страны Евросоюза разделяют мнение о том, чтобы Герчинский приезжал куда-то, встречался и пожимал руку тем людям, которые никак не соответствуют принципам ни радикальной, ни какой-либо другой оппозиции, что называется политикой. Он встречается с людьми, оторванными от политики, отличающимися необузданным желанием развить дестабилизацию в Грузии. Жаль, когда ждешь лучшего, улучшения, для этого мы работаем, и готовы к диалогу, однако факт, который своими действиями показал нам Герчинский, остается очень тяжелым как для нас, так и для авторитета Европы. Мы надеемся на лучшее будущее, однако данность, созданная Герчинским в Грузии, не соответствует ни одному стандарту, что называется двухсторонними отношениями. Это абсолютно оторвана от права, логики и политического стандарта, что называется европейским стандартом», - заявил Вольский.





