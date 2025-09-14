Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Дональд Трамп: Джорджа Сороса следует посадить в тюрьму, он плохой человек


14.09.2025   15:22


Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардера Джорджа Сороса следует посадить в тюрьму. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Он плохой человек», — сказал Дональд Трамп.

Президент США считает, что «радикально-левые» силы в стране являются препятствием для примирения.

Дональд Трамп надеется, что страна исцелится после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

«Я хочу, чтобы страна исцелилась, но мы имеем дело с безумной группой «радикально-левых», которые играют нечестно и никогда не играли честно», — сказал Трамп.


