Дональд Трамп: Джорджа Сороса следует посадить в тюрьму, он плохой человек

14.09.2025 15:22





Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардера Джорджа Сороса следует посадить в тюрьму. Об этом он заявил в интервью NBC News.



«Он плохой человек», — сказал Дональд Трамп.



Президент США считает, что «радикально-левые» силы в стране являются препятствием для примирения.



Дональд Трамп надеется, что страна исцелится после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.



«Я хочу, чтобы страна исцелилась, но мы имеем дело с безумной группой «радикально-левых», которые играют нечестно и никогда не играли честно», — сказал Трамп.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





