Дональд Трамп: Джорджа Сороса следует посадить в тюрьму, он плохой человек
14.09.2025 15:22
Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардера Джорджа Сороса следует посадить в тюрьму. Об этом он заявил в интервью NBC News.
«Он плохой человек», — сказал Дональд Трамп.
Президент США считает, что «радикально-левые» силы в стране являются препятствием для примирения.
Дональд Трамп надеется, что страна исцелится после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.
«Я хочу, чтобы страна исцелилась, но мы имеем дело с безумной группой «радикально-левых», которые играют нечестно и никогда не играли честно», — сказал Трамп.
