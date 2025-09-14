Главы Минздрава и Минобороны приняли участие в юбилее Рухской республиканской больницы

14.09.2025 15:24





Михаил Саржвеладзе вместе с министром обороны Ираклием Чиковани принял участие в мероприятии, посвящённом юбилею Рухской республиканской больницы, и ознакомился с результатами работы медицинского учреждения. Министр здравоохранения поблагодарил сотрудников клиники за проделанную работу и особо отметил возможности Рухской республиканской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



По информации ведомства, Рухская республиканская больница оснащена новейшим диагностическим аппаратом МРТ модели Signa Hero, который позволяет пациентам проходить глубокие магнитно-резонансные исследования на месте, не покидая региона. Это имеет большое значение для обеспечения непрерывности и доступности медицинских услуг. В клинике действует самый мощный в регионе центр химиотерапии.



По словам министра здравоохранения Михаила Саржвеладзе, клиника является важнейшим медицинским центром для населения региона, предоставляющим гражданам качественные услуги, основанные на современных стандартах. Он также отметил, что госпиталь не только расширил собственные возможности, но и сделал инвестиции, которые полностью изменили качество медицинского обслуживания в регионе.



На мероприятии также было подчеркнуто, что Рухская республиканская больница успешно прошла международную аккредитацию, что подтверждает соответствие качества и безопасности предоставляемых в клинике услуг самым высоким стандартам.



В юбилейном мероприятии Рухской республиканской больницы приняли участие председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломиндзе, другие депутаты комитета, ректор Тбилисского государственного медицинского университета Ираклий Натрошвили, директор холдинга Малхаз Жоржикашвили, представители местных властей и медицинской сферы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





