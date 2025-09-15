В Грузии вновь наблюдается отрицательная динамика естественного прироста населения

По данным Национальной службы статистики, в период с января по июнь 2025 года в стране родилось 17 719 человек, а умерло 22 718 человек.



Это привело к естественному убыванию населения на 4999 человек за указанный период. Положительный естественный прирост был зафиксирован лишь в Тбилиси (406 человек) и Аджарской Автономной Республике (296 человек).



Кроме того, за первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 9925 браков и 6456 разводов.





