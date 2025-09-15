Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии вновь наблюдается отрицательная динамика естественного прироста населения


15.09.2025   11:07


По данным Национальной службы статистики, в период с января по июнь 2025 года в стране родилось 17 719 человек, а умерло 22 718 человек.

Это привело к естественному убыванию населения на 4999 человек за указанный период. Положительный естественный прирост был зафиксирован лишь в Тбилиси (406 человек) и Аджарской Автономной Республике (296 человек).

Кроме того, за первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 9925 браков и 6456 разводов.


