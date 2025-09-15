Купрадзе: Детский голод является одним из самых тяжелых вопросов в Грузии

15.09.2025 13:08





Исследования показывают, что детский голод в Грузии является одним из самых тяжелых вопросов, на что у государства физически нет ответа - совершенно возможно выделить из бюджета Тбилиси 100 миллионов лари на бесплатное питание в школах, и мы обязательно это сделаем», - заявил на брифинге кандидат в мэры Тбилиси от «Лело - Сильная Грузия» и «Гахария для Грузии» Ираклий Купрадзе.



«Поздравляю каждого родителя и ученика с началом нового учебного года, но мы не должны забывать о важных проблемах, которые влияют на наше будущее, на наших детей и на 200 тысяч школьников в Тбилиси. Сегодня, согласно всем исследованиям, опубликованным и проведённым авторитетными международными организациями за последние годы, очевидно, что детский голод в Грузии - один из самых тяжелых вопросов. В школах каждый третий и четвёртый ребёнок в ходе учебного процесса испытывает острый голод, что влияет на его возможности и развитие. У государства физически нет ответа на это. Их не интересует голод детей.



Согласно результатам исследования PISA, опубликованным в последние годы, становится ясно, что среди 81 страны, участвовавшей в исследовании, грузинские школьники занимают последние места. В частности, они занимают 66-е место по пониманию прочитанного, 60-е место по естественным наукам, 66-е место по математике и так далее. Это проявление тяжелого положения дел с голодом детей в школах.



Нам, партиям оппозиционной коалиции, удалось решить проблему детского голода с помощью подобного проекта в Цаленджихе, где мы начали вводить в школах бесплатное питание. Это решает проблему детского голода в учебных заведениях. Сегодня Тбилиси нужен именно такой подход. Дети не должны голодать в школах. Вполне возможно выделить 100 миллионов лари из бюджета Тбилиси, что мы обязательно сделаем. 200 тысяч учащихся, проживающих в Тбилиси, будут получать здоровое питание в течение учебного процесса.



Мы, граждане, жители Тбилиси, должны понимать, что необходимо правильное распределение приоритетов. Это инвестиция в наше будущее, в наших детей, развитие которых должно быть направлено на благополучие. Их здоровье, развитие должны быть приоритетом. Наше главное обещание - выделить 100 миллионов лари для 200 тысяч школьников в Тбилиси, чтобы в школах было бесплатное питание», - сказал Ираклий Купрадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





