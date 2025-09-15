Саникидзе: С повесткой дня 4 октября нас ознакомят «Проспект Руставели» и Леван Хабеишвили

«Наша цель – чтобы сотни тысяч граждан собрались на проспекте Руставели. Информацию о плане, деталях, локациях, а также о том, каким будет порядок дня на акции, представят гражданское движение «Проспект Руставели», а также Леван Хабеишвили, несмотря на то что он находится в пенитенциарном учреждении», – заявил член «Единого национального движения» Леван Саникидзе.



По его словам, 4 октября является днём возвращения на рельсы европейской интеграции.



«Естественно, никто не откажется от риторики Хабеишвили. В Грузии государственный переворот совершили «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили, в стране Конституция мертва в их руках. Грузинское государство вывели с рельсов европейской интеграции, и 4 октября – это день возвращения на эти рельсы. Мы очень активно продолжаем эту кампанию. Наша цель – чтобы сотни тысяч сограждан собрались на проспекте Руставели. Что касается дополнительных деталей – плана, локаций, порядка дня акции, – дополнительную информацию предоставят как организатор акции, гражданское движение «Проспект Руставели», так и Леван Хабеишвили, несмотря на то что он находится в пенитенциарном учреждении», – заявил Леван Саникидзе.



По его словам, 4 октября не принадлежит какой-либо партии, в том числе и «Единому национальному движению», это – народный процесс.



«Сотни тысяч граждан Грузии выдвинут конкретный ультиматум, который подразумевает отстранение «Грузинской мечты» от рычагов власти. А то, как и каким образом это отстранение произойдёт, грузинский народ собственными глазами увидит 4 октября и станет его соучастником. 4 октября не является собственностью какой-либо оппозиционной партии, в том числе и «Единого национального движения». 4 октября – это народный процесс, в котором участвуют различные оппозиционные партии, гражданские группы, люди с высоким доверием в обществе, чья главная мотивация заключается в том, чтобы 4 октября Иванишвили не смог достичь своей личной цели. Наоборот, в Грузии должно произойти то важное прорывное событие, которое даст стране возможность вернуться на те рельсы развития, с которых она свернула в октябре 2012 года», – заявил Леван Саникидзе.





