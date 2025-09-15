Власти Грузии намерены взяться за имущество Георгия Гахария

«У Георгия Гахария зафиксировано огромное имущество. Эксперты проведут проверку, и я уверен, что после тех предательских шагов мы придём к логическому выводу», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольски.



По словам Вольского, маленькая страна оказалась в условиях множества противостояний, её постигла пандемия, а Гахария тем временем богатеет и участвует в политических процессах, которые, по его словам, ведут страну к разрушению и дестабилизации.



«Когда весь мир был закрыт из-за пандемии и в многих странах рушилась экономика, в это время Гахария смог купить дом в Париже? Трудно в это поверить, но факты указывают на другое. Эти документы, которые были представлены, невозможно подделать. Нам стоит задуматься о многом, но от маленькой страны с ограниченными ресурсами, которой приходится справляться с таким количеством противостояний, конечно, нельзя требовать той жёсткости, какую, например, проявляет новая администрация Соединённых Штатов. У них есть ресурсы. Маленькая страна оказалась в условиях множества противостояний, её постигла пандемия, а Гахария тем временем богатеет и участвует в политических процессах, которые ведут страну к разрушению и дестабилизации», — заявил Гия Вольски.







