Каладзе не видит себе конкурентов на пост мэра Тбилиси

15.09.2025 17:24





Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» заявил, что Ираклий Купрадзе — кандидат от «Лело — Сильная Грузия» и партии «Гахария за Грузию» — не может быть его конкурентом.



«Невообразимо! С чего вы взяли, что Ираклий Купрадзе мой конкурент?!», — подчеркнул он.



Так политик ответил на вопрос о том, что бы он сказал по поводу заявления своего конкурента Купрадзе о том, что каждый третий и четвертый ребенок голодает.



По словам Каладзе, эта информация неверна.





