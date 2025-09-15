Юкнявичене: Режим Иванишвили перешел все границы, государства-члены ЕС должны действовать

15.09.2025 19:32





Правящий режим Грузии задержал лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария, режим Иванишвили перешел все границы , - написала в Х европарламентарий Раса Юкнявичене.



По ее словам, государства ЕС должны действовать.



«Государства-члены ЕС должны действовать, санкции нужны сейчас же», - написала европарламентарий.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





