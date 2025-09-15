Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Юкнявичене: Режим Иванишвили перешел все границы, государства-члены ЕС должны действовать


15.09.2025   19:32


Правящий режим Грузии задержал лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария, режим Иванишвили перешел все границы , - написала в Х европарламентарий Раса Юкнявичене.

По ее словам, государства ЕС должны действовать.

«Государства-члены ЕС должны действовать, санкции нужны сейчас же», - написала европарламентарий.


