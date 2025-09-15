Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе о послах: Они напрямую включены в процессы, которые приводят к перерождению конкретных людей в стране


15.09.2025   20:58


Конкретные послы, включая, к сожалению, посла ЕС, прямо связаны с разжиганием радикализма, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе СМИ, отвечая на вопрос о после ЕС в Грузии Павле Герчинском.

По словам премьер-министра, «они напрямую включены в процессы, которые приводят к перерождению конкретных людей в этой стране».

«Вы помните, какими 100 лет назад были грузинские большевики. Мы имеем дело с такими процессами, они хотят вывести в Грузии людей такой породы. Вы знаете, в свое время мы приняли закон о прозрачности, который был направлен на противодействие таким процессам. Конечно, по всем направлениям мы будем защищать нашу страну от таких процессов. Когда посол ЕС прямо включен в такие процессы, это, конечно, очень прискорбно. Все это отрицательно сказывается на имидже ЕС в Грузии, и это очень тревожное явление, против которого мы все должны выступить», — заявил Ираклий Кобахидзе.


﻿
