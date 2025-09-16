В 2026-2029 годах в Тбилиси планируется расширить программы здравоохранения и социальной защиты

16.09.2025 13:32





В течение следующих четырёх лет в Тбилиси запланировано расширение шести действующих программ в сфере здравоохранения, а также социальных программ.



Как заявил заместитель мэра столицы Андрия Басилая на презентации программ в области здравоохранения и социальной политики, которые будут реализованы в 2026–2029 годах, активно ведётся работа по внесению существенных изменений в действующие программы.



«Программа скрининга заболеваний» – это очень важная инициатива, которой пользуются сотни тысяч людей, и на ранних стадиях выявляется множество тяжёлых болезней. В рамках этой программы мы планируем внедрение дополнительных современных методов обследования для повышения точности и эффективности постановки диагноза.



Кроме того, в рамках программы «Финансирование лекарств и обследований при рассеянном склерозе», в соответствии с международными руководствами, мы планируем внедрение новых медикаментов, которые сделают программу ещё более эффективной.



Также по современным стандартам будет расширена программа «Лекарственные препараты для лечения рака молочной железы», – отметил Андрия Басилая.



Что касается программы «Сообщественная психиатрическая помощь», по словам заместителя мэра, существует готовность добавить мультидисциплинарную команду и при необходимости полностью охватить это направление в столице.



«Уже несколько лет действует очень важная программа финансирования трансплантации костного мозга и печени. Было спасено множество жизней, и планируется расширение списка онкогематологических заболеваний, при которых требуется трансплантация, что даст возможность пациентам пройти пересадку печени или костного мозга», – подчеркнул Андрия Басилая.



По его словам, в программу «Финансирование лекарств для лечения ревматоидного артрита» будут добавлены новые препараты, утверждённые в соответствии с международными руководствами, чтобы сделать её более эффективной.



«Мы очень активно анализируем социальные программы, чтобы определить, где необходимы изменения, и в первую очередь это коснётся очень популярной программы, в рамках которой детям и подросткам с ограниченными возможностями предоставляется санаторное лечение. Мы планируем увеличить стоимость санаторных ваучеров, чтобы расширить возможности для этих семей. В последующие годы минимум 12–13 тысяч семей смогут воспользоваться этой услугой», – заявил заместитель мэра.



По его словам, недавно увеличен размер единовременной помощи для граждан, достигших 100-летнего возраста. По этой программе тбилисцы получают пособие, увеличенное в 10 раз – 10 000 лари.



Также планируется увеличение единовременного ваучера по программе «Помощь социально незащищённым лицам с инвалидностью до 18 лет», увеличение ваучеров по программе «Помощь социально незащищённым лицам с тяжёлой инвалидностью по зрению», а также расширение программы «Содействие независимой жизни для совершеннолетних лиц, вышедших из малых семейных домов», что даст им больше возможностей для интеграции и будет способствовать получению образования и трудоустройству.





