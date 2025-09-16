Барамидзе: Мы свергнем режим мирным путем, мы организуем мирную революцию

16.09.2025 13:43





«Да, мы мирно свергнем режим, устроим мирную революцию, мирная революция — это право, закреплённое в Конституции», – заявил член «Единого национального движения» Георгий Барамидзе.



По словам Барамидзе, любое действие, которое является мирным и ненасильственным, законно и конституционно.



«Мы приближаемся к 4 октября, когда верим, что будет услышан наш призыв — призыв «Единого национального движения» и прежде всего движения «Проспект Руставели» под руководством Пааты Бурчулазе, — чтобы грузинское общество 4 октября собралось не на пунктах так называемой выборной российской спецоперации, а на улицах городов, и прежде всего, мы все выйдем на проспект Руставели и вместе скажем «нет» предателям и банде преступников. Да, мы мирно свергнем этот режим. Мы устроим мирную революцию. Мирная революция — это право, записанное в Конституции. Любое действие, которое мирное и ненасильственное, является законным и конституционным. Любой мирный протест и ненасильственные действия конституционны и законны. Примеры мирной революции есть в Армении, и у нас есть пример 2003 года в Грузии. Никто тогда даже волоса не лишился, всё прошло мирно и конституционно. После этого Грузия встала на путь евроатлантической интеграции. Режим боится выхода грузинского народа на улицы. Для него главное — представить всё это как беспорядки, как незаконный процесс. Никому не нужно насилие или силовые действия. Грузинское общество обязательно отправит этот режим в отставку мирным путём. Это неизбежно, и так обязательно произойдёт», – заявил Георгий Барамидзе.



На замечание журналиста о том, что призыв к свержению власти карается законом, Барамидзе ответил:



«Ни одно мирное действие не может рассматриваться как противоправное. При политическом заявлении, какие бы слова мы ни использовали, ни одно ненасильственное действие никогда не может быть признано неконституционным или незаконным. Когда гражданин действует по отношению к власти ненасильственно и мирно, он имеет право на всё. Призыв тоже идёт к мирному действию, а не к насильственному. Если взять одно слово «свержение», в нём подразумевается насильственное действие, но если перед этим добавить «ненасильственное, мирное свержение», то это уже не подпадает под тот пункт Уголовного кодекса, на который вы указываете. Любое действие, которое является ненасильственным и мирным, — конституционно и законно. Если в результате этого режим рухнет, свергнется и уйдёт домой — это уже дело той власти, которая довела ситуацию до этого», – заявил Георгий Барамидзе.







