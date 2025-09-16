ЕНД: Хабеишвили запретили любую коммуникацию с обществом

16.09.2025 23:50





Левану Хабеишвили, председателю политсовета ЕНД, запретили всякую коммуникацию с общественностью, его лишили права на звонки, права на письма. Об этом заявил член партии Ираклий Надирадзе.



Ранее телеканал Formula TV опубликовал текст постановления следователя Центрального отдела главного следственного управления Антикоррупционного агентства СГБ Грузии Шакро Харшиладзе, согласно которому ведомство требует ограничить право Левана Хабеишвили на свидания, переписку и телефонные разговоры в тюрьме.



«В рамках данного уголовного дела рекомендуется ограничить обвиняемого Левана Хабеишвили в осуществлении вышеупомянутых прав в интересах отправления правосудия, поскольку есть разумные основания полагать, что посредством телефонной связи, встреч или переписки из пенитенциарного учреждения он попытается связаться с проходящими по делу лицами, со свидетелями и оказать на них давление, что помешает установлению объективной истины по уголовному делу.



Исходя из вышеизложенного, целесообразно ограничить право обвиняемого Левана Хабеишвили на свидания, переписку и телефонные разговоры», — говорится в постановлении.



Напомним, 11 сентября 2025 года сотрудники СГБ Грузии задержали Левана Хабеишвили, председателя политсовета «Единого национального движения».



В качестве меры пресечения 13 сентября было избрано заключение. Его обвиняют в даче обещания взятки грузинским чиновникам за совершение незаконного деяния и публичного призыва к свержению государственной власти.





