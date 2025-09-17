|
|
|
Папуашвили: Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям: верховенству закона и уважению прав человека
17.09.2025 11:28
«Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям», — об этом в социальной сети написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Папуашвили прокомментировал заявление Дональда Трампа, в котором президент США заявил, что «это уже не протесты, а преступление, когда бросают камни в автомобили правоохранительных органов».
«Сегодня мир признаёт, что насильственные протесты — враг демократии. На этом фоне скандирование «ЕС поддерживает Элене» — это выбор стороны насилия.
Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям — верховенству закона и уважению прав человека», — написал Папуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна