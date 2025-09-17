Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям: верховенству закона и уважению прав человека


17.09.2025   11:28


«Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям», — об этом в социальной сети написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Папуашвили прокомментировал заявление Дональда Трампа, в котором президент США заявил, что «это уже не протесты, а преступление, когда бросают камни в автомобили правоохранительных органов».

«Сегодня мир признаёт, что насильственные протесты — враг демократии. На этом фоне скандирование «ЕС поддерживает Элене» — это выбор стороны насилия.

Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям — верховенству закона и уважению прав человека», — написал Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна