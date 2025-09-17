Папуашвили: Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям: верховенству закона и уважению прав человека

17.09.2025 11:28





«Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям», — об этом в социальной сети написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили прокомментировал заявление Дональда Трампа, в котором президент США заявил, что «это уже не протесты, а преступление, когда бросают камни в автомобили правоохранительных органов».



«Сегодня мир признаёт, что насильственные протесты — враг демократии. На этом фоне скандирование «ЕС поддерживает Элене» — это выбор стороны насилия.



Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям — верховенству закона и уважению прав человека», — написал Папуашвили.





