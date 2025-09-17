|
Министр сельского хозяйства Израиля посетил теплицу в Цилкани, оснащённую современными технологиями
17.09.2025 11:59
Министр сельского хозяйства Израиля Ави Дихтер и посол Израиля в Грузии Валид Абу-Хайя вместе с заместителем министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Лаша Долидзе посетили экспериментально-демонстрационную базу однолетних культур в Цилкани, где осмотрели теплицу, оснащённую гидропонными технологиями.
Ави Дихтер подчеркнул важность углубления сотрудничества между двумя странами в сфере сельского хозяйства.
По его словам, важно создать демонстрационный хаб, где грузинские и зарубежные специалисты, агрономы и фермеры смогут обмениваться знаниями и опытом.
Согласно информации Национального агентства окружающей среды, гидропонная система — это инновационная технология, которая позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры без почвы, что способствует повышению продуктивности и росту доходов фермеров. Как также отмечается, теплица, оснащённая гидропонными технологиями, была построена на базе в Цилкани в 2023 году при поддержке посольства Израиля.
