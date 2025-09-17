Лидеру «Коалиции за перемены» Элене Хоштария был назначен залог в размере 5000 лари

17.09.2025 16:17





Лидеру «Коалиции за перемены» Элене Хоштария был назначен залог в размере 5000 лари, обеспеченный заключением под стражу. На внесение залога отведено 20 дней. Залог, обеспеченный заключением под стражу, означает, что Хоштария будет находиться под стражей до тех пор, пока не будут внесены 5000 лари. Решение принял судья Арсен Калатозишвили.



Элен Хоштария уже заявила, что не будет вносить залог.



«Внесение залога и, следовательно, освобождение — это не освобождение из тюрьмы, а дань уважения к открытию тюремных ворот, которую я, конечно же, платить не буду», — заявила Хоштария.



Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, если обвиняемый не внесёт залог в установленный срок, прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении более строгой меры пресечения.





