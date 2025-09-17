Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе находится с официальным визитом в Китае

Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе по приглашению министра общественной безопасности Китайской Народной Республики находится с делегацией в Китае с официальным визитом. Об этом сообщает МВД Грузии.



Согласно заявлению ведомства, Гека Геладзе принимает участие в Форуме глобального сотрудничества в сфере общественной безопасности, который проходит в городе Ляньюньган.



«Основной темой форума являются вопросы обеспечения глобальной безопасности, которые обсуждают лидеры из 120 стран мира.



В мероприятии участвуют главы правоохранительных ведомств различных стран, а также руководители ООН, Интерпола и других организаций.



В рамках визита также запланирована двусторонняя встреча между министром внутренних дел Грузии и министром общественной безопасности Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении МВД Грузии.





