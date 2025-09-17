Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Лело» и партия «Гахария за Грузию» представили кандидатов в Батумское городское собрание


17.09.2025   18:41


«Лело — Сильная Грузия» и партия «Гахария за Грузию» выдвинули согласованных кандидатов на пост председателя и мажоритарного депутата Батумского сакребуло. Информацию распространяет пресс-служба «Лело».

Кандидатом на пост председателя Батумского городского совета выдвинут член партии «Лело» Важа Дарчия, занимающий первый номер в списке.

В десяти мажоритарных округах Батуми будут баллотироваться следующие кандидаты: Гено Тебидзе (поселок Тамари), Ива Пирцхалаишвили (район Руставели), Важа Дарчия (Старый Батуми), Мариза Тебидзе (поселок Химшиашвили), Онисе Харчилава (район Агмашенебели), Руслан Цискарадзе (поселок Джавахишвили), Джемал Ананидзе (поселок Кахабри), Майя Сирадзе (поселок Багратиони), Сулико Гоголишвили (аэропорт) и Мамука Такидзе (Бони-Городок Барцхана).


