Глава ЦИК встретился с представителями международных организаций и дипмиссий в Грузии
17.09.2025 18:45
Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили встретился с представителями международных организаций и дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии.
Как сообщает ЦИК, Георгий Каландаришвили открыл встречу и подробно рассказал об актуальных вопросах выборов и ходе подготовки к выборам 4 октября.
«У нас была возможность обменяться информацией посредством диалога и режима вопросов и ответов, в рамках которых мы предоставили им исчерпывающую и полную информацию по текущим вопросам выборов. Исходя из нашей высокой ответственности, прозрачной и открытой деятельности, конечно, подобные рабочие встречи с международными организациями и другими заинтересованными сторонами будут продолжаться и в дальнейшем», — отметил Георгий Каландаришвили.
По данным ЦИК, зарегистрированные избирательные субъекты на выборах 4 октября, процесс регистрации, организация наблюдения и СМИ, комплектование избирательных комиссий и их обучение, информирование избирателей, а также нововведения, предлагаемые избирателям и партиям, — это лишь небольшой перечень вопросов, которые также подробно осветил председатель ЦИК.
