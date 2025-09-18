Цитлидзе: Мирные революции были не только во всем мире, но и в истории Грузии, например, „Революция роз“

Нас мало интересуют, что до 4 октября скажут выписанные с «Тему» китайские « коцы » (прим. правящая партия «Грузинская мечта») в лице Гахария, - так один из лидеров «Единого национального движения" Анна Цитлидзе прокомментировала заявление лидера партии «Гахария для Грузии» – Георгия Гахария, о том, что «в день выборов нельзя говорить о революции и мирном свержении власти».



Анна Цитлидзе назвала Георгия Гахария «безответственным и трусом" и заявила, что он остался «троянским конем».



«Гахария вообще не может говорить об ответственности кого бы то ни было, когда он сам безответственно взял и сбежал. Сейчас из Берлина он «поучает» людей, которые здесь принимают участие в ежедневной борьбе и за счет своей свободы, жизни и здоровья борются против режима. Поэтому, если кто-то в указанном процессе и является безответственным и трусом, это точно сбежавший в Берлин бывший «суперсиловой министр», как его называют представители «Грузинской мечты». Этот процесс очень хорош и тем, что многое кристаллизируется, в том числе и на оппозиционном фланге. В этом процессе каждый человек проявляет себя, свои возможности и мотивы. Мне вообще неинтересна позиция Гахария по 4 октября. Все должны понимать, что 4 октября – это не день, основанный на желании одного конкретного человека, не имеет никакого значения, какая позиция будет у Гахария, который объявил, что, может быть, будет рассмотрен вопрос вхождения в парламент. Реально, он признал, что для спасения собственной шкуры готов изменить всему процессу. Гахария, просто, был частью российского проекта, когда в свое время представлял команду Бидзины Иванишвили, и точно таким же российским проектом он остался и в оппозиции, оставаясь также «троянским конем». Поэтому, нас мало интересуют, что до 4 октября скажут выписанные с «Тему» китайские « коцы » в лице Гахария. 4 октября – день победы граждан Грузии, Грузии и грузинского государственного флага. Я уверена, что, несмотря на разные позиции, на Руставели будет очень много людей, и они защитят свободу этой страны»,- заявила Цитлидзе.



Она также отметила, что мирные революции были не только во всем мире, но и в истории Грузии, например, «Революция роз».



«Точно также мирно, спокойно, мы намерены свергнуть российский режим и 4 октября»,-заявил Анна Цитлидзе.





