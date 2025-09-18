Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Георгию Канделаки предъявлено обвинение в незаконном производстве алкоголя


18.09.2025   12:50


Боксеру-ветерану и бизнесмену Георгию Канделаки, задержанному по обвинению в незаконном производстве алкоголя, предъявлено обвинение, соответствующую информацию в разговоре с телекомпанией Pirveli подтвердил адвокат подсудимого Гаги Мосиашвили. Как заявил правозащитник, после ознакомления с обвинительным заключением им до сих пор неясно, в чём именно заключается вина бизнесмена.

«Могу смело заявить, что распространяемая информация, будь то следственными органами или средствами массовой информации, не соответствует действительности, является попыткой ввести общественность в заблуждение и т.д. Георгий Канделаки не имеет никакого отношения ни к этому делу, ни к этому заводу, ни к компаниям, указанным в обвинительном заключении», — заявил адвокат.

Напомним, Следственная служба Министерства финансов 17 сентября обнародовала информацию о задержании семи человек. По данным следствия, задержанные связаны с нелегальным производством брендовых алкогольных напитков в Гори.

Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили склад безакцизных сигарет.

Среди задержанных — бизнесмен и боксёр из Гори Георгий Канделаки.


Источник: СОВА
