Георгию Канделаки предъявлено обвинение в незаконном производстве алкоголя

Боксеру-ветерану и бизнесмену Георгию Канделаки, задержанному по обвинению в незаконном производстве алкоголя, предъявлено обвинение, соответствующую информацию в разговоре с телекомпанией Pirveli подтвердил адвокат подсудимого Гаги Мосиашвили. Как заявил правозащитник, после ознакомления с обвинительным заключением им до сих пор неясно, в чём именно заключается вина бизнесмена.



«Могу смело заявить, что распространяемая информация, будь то следственными органами или средствами массовой информации, не соответствует действительности, является попыткой ввести общественность в заблуждение и т.д. Георгий Канделаки не имеет никакого отношения ни к этому делу, ни к этому заводу, ни к компаниям, указанным в обвинительном заключении», — заявил адвокат.



Напомним, Следственная служба Министерства финансов 17 сентября обнародовала информацию о задержании семи человек. По данным следствия, задержанные связаны с нелегальным производством брендовых алкогольных напитков в Гори.



Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили склад безакцизных сигарет.



Среди задержанных — бизнесмен и боксёр из Гори Георгий Канделаки.



